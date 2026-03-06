Елверсберг излезе втори при нов силен мач на Лукас Петков

Елверсберг с Лукас Петков в състава победи с 1:0 опашкаря Магдебург в мач от 25-тия кръг на Втора Бундеслига. Българският национал изигра нов силен мач за отбора си, като бе на терена през цялото време и участваше изключително активно. Петков бе близо и до осмото си попадение за сезона, но имаше малшанс да нацели греда през втората част. Иначе победата на „елфите“ дойде трудно с късен гол на Лукаш Пореба в 85-ата минута.

Така Елверсберг излезе втори в класирането с две точки зад лидера Шалке 04, но и с мач повече пред конкурентите Падерборн, Дармщат и Хановер 96. „Елфите“ имат три победи и равен в последните си четири мача. Магдебург пък остава предпоследен с четири поредни загуби.

Българският национал започна доста активно срещата и в 13-ата минута негов опасен удар бе блокиран от бранител на гостите. Няколко минути по-късно Петков стреля опасно от пряк свободен удар, но стражът на Магдебург Доминик Райман успя да избие. „Елфите“ продължиха да натискат, но в 35-ата минута гостите имаха златен шанс да поведат. Добро центриране намери Лаурин Улрих, който стреля отблизо с глава, но вратарят на Елверсберг Николас Кристоф успя да избие и да спаси сигурния гол. В края на първата част пак Петков се включи добре, но не успя да засече подаване към себе си.

Unglaublich!!! Poreba macht das Ding kurz vor Schluss - und die Punkte bleiben an der Kaiserlinde!!! 🖤🤍🤩#DieElv #UnsereElv #ELVFCM pic.twitter.com/s8a3VLqB3r — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) March 6, 2026

През втората част Елверберг продължи да натиска, а Лукас Петков отново бе близо до гола, но негов диагонален удар срещна страничната греда на гостите. Крепостта на Магдебург обаче рухна пет минути преди края на редовното време. Том Цимершийд напредна добре и намери Лукаш Пореба, който с красив удар от дъгата разпечата вратата на гостите – 1:0 за Елверсберг. Това се оказа и крайният резултат.

Снимки: Imago