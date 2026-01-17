Евдокия Попадинова осъществи най-големия трансфер в женския футбол в Гърция

Най-успешната българска футболистка Евдокия Попадинова ще заиграе в ново първенство, след като подписа с АЕК. Това е най-значимият трансфер в историята на женския футбол в Гърция, отбелязват от клуба, който наскоро привлече родния национал Мартин Георгиев в мъжкия си състав.

През първата част от сезона Попадинова беше част от друг балкански гранд, а именно турския Бешикташ, към който се присъедини през миналото лято. Преди това 29-годишната футболистка, която е продукт на школата на Спортика Благоевград, е играла в Англия за Бристол Академи и Лондон Бийс, в САЩ за Нортуестърн Охайо и Флорида Гълф Коуст Ийгълс, в Дания за Олборг, в Италия за Наполи, Сасуоло и Лацио, както и в Австралия за Бризбейн Роар. Тя също така е националка на България, като е избирана за най-добра родна футболистка рекордните седем пъти от 2016 година насам.

“За мен е истинска чест да започна тази нова глава с АЕК. Това е толкова исторически клуб, изграден върху вяра и ценности, което наистина означава много за мен. Това не е просто нов отбор за мен и от това, което ми показахте, става въпрос за клуб с дълбоки корени, силна идентичност и богата история, която наистина дълбоко уважавам. Вярата и уважението към традициите са изиграли много важна роля в историята на АЕК, което важи и за моя личен живот. Този трансфер е още по-специален, тъй като нося гръцко име, което идва от български град на десет минути от гръцката граница. Израснала съм толкова близо до Гърция, така че винаги съм усещала силна връзка с нейните култура и история.

Истински привилегия и отговорност са да представлявам толкова исторически и голям клуб. Нямам търпение да започна и дай боже да спечеля трофеи през този сезон, както отборът направи през миналата година. Бих искала да благодаря на президента г-н Алексиу, на всички в администрацията и на всички хора в отбора за невероятните посрещане и гостоприемство от първата минута. Благодаря ви толкова много за обиколката и за това, на което ме научихте за историята на този тим. Сега мога да го кажа на глас заедно с вас: Само АЕК”, заяви Попадинова пред клубния сайт.