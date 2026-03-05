Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. ПАОК разби тима на Алекс Петков като гост

ПАОК разби тима на Алекс Петков като гост

  • 5 март 2026 | 00:40
  • 235
  • 0
ПАОК разби тима на Алекс Петков като гост

ПАОК записа внишителна победа с 4:1 в гостуването си на Кифисия от 23-ия кръг на гръцката Супер лига. В отсъствието на контузения Кирил Десподов солунчани се разправиха с тима на Алекс Петков, който записа цял мач за домакините и получи жълт картон в 63-тата минута.

ПАОК остана без вежен играч като Йоргос Якумакис, който напусна терена заради контузия още в 23-тата минута. Влезлият на негово място Александър Йеремейеф обаче имаше главна роля за успеха на гостите. Той отбеляза два гола от две дузпи в 32-рата и 72-рата минута, а освен него точни за солунчани бяха и Абдул-Рахман Баба в 88-ата и Янис Константелиас в 92-рата минута.

Попадението за домакините пък бе дело на Константинос Рукунакис в 60-ата минута.

След този успех ПАОК излезе начело в класирането с 53 точки, колкото имат и Олимпиакос и АЕК, но солунчани са с по-добри показатели. Кифисия пък продължава битката за оцеляване, като заема 10-ото място с 24 точки.

