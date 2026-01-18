Лука Йович разпердушини Панатинайкос в дебюта на Мартин Георгиев

АЕК спечели по безапелационен начин с 4:0 дербито срещу Панатинайкос от 17-ия кръг на гръцката Супер лига. Домакините на стадион "ОПАП Арена" стигнаха до успеха след рецитал на Лука Йович, който реализира и четирите попадения в мача. Това бе и официалният дебют на българския национал Мартин Георгиев за домакините, като той се появи на терена 6 минути преди края на мача.

Головото шоу стартира в 15-ата минута, когато Йович откри резултата след асистенция на Любичич.

Сърбинът обаче истински се развихри през втората част. Той първо удвои в 57-ата минута, а след това наниза още два гола в 65-ата и 78-ата минута на двубоя.

С тази победа АЕК се изравни с ПАОК на върха на класирането, като и двата тима имат по 41 точки. "Жълтите" обаче са втори заради по-лоши показатели от солунчани. Панатинайкос пък остава на 5-ото място с 25 точки.