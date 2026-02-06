ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

Отборите на ЦСКА и Арда (Кърджали) излизат в сблъсък от първия кръг на пролетния дял на еfbet Лига. Главен съдия на срещата ще бъде Георги Кабаков. Мачът стартира в 17:45 часа.
"Червените" направиха мащабна селекция и очакванията към състава на Христо Янев са големи. Към клуба се присъединиха Исак Соле, Андрей Йорданов, Лео Перейра, Димитър Евтимов, Макс Ебонг и Алехандро Пиедраита.
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой
По всяка вероятност поне двама от тях ще бъдат сред титулярите, а голяма част от другите ще се включат през второто полувреме.
Наставникът на столичани Христо Янев няма проблеми с контузени и наказани футболисти. Алехандро Пиедраита не взе участие срещу Дунав в последната проверка, но причината не е сериозен здравословен проблем, а да бъде съхранен за предстоящите тежки битки, като първата е днес срещу Арда.
ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите
Гостите от Кърджали също се подсилиха през зимата, като успяха да привлекат бившия бранител на Локомотив (Пловдив) и ФК Сараево - Мартин Паскалев, както и централния нападател Уилсън Самаке. Той пристигна от турския Бандърмаспор.
Арда представи нов централен нападател
В последната си проверка футболистите на Александър Тунчев надиграха с 1:0 Нефтчи Фаргона. По време на лагера си в Турция от щаба на тима на няколко пъти заявиха амбиции за ново участие в Европа.
Арда завърши лагера си в Турция с победа
ЦСКА - АРДА
Начало: 17:45 часа
Стадион: "Васил Левски"
Главен съдия: Георги Кабаков