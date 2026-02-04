Армейска сбирка пред магазина на "Сектор Г" в петък

Организираните привърженици на ЦСКА призоваха своите съмишленици да подкрепят отбора на Христо Янев срещу Арда (Кърджали) в петък. От "Сектор Г" обявиха сборен пункт - пред фенския магазин на ул. "Иван Асен" II

"Армейци, в петък каним всички вас от 16:00 часа пред магазина ни на "Иван Асен", където да загреем за предстоящото стартиране на втория полусезон подобаващо. Време е за шоу с марка "Сектор Г"! САМО ЦСКА!", написаха привържениците от Северната трибуна.