  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Армейска сбирка пред магазина на "Сектор Г" в петък

Армейска сбирка пред магазина на "Сектор Г" в петък

  • 4 фев 2026 | 17:32
  • 532
  • 6
Армейска сбирка пред магазина на "Сектор Г" в петък
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

Организираните привърженици на ЦСКА призоваха своите съмишленици да подкрепят отбора на Христо Янев срещу Арда (Кърджали) в петък. От "Сектор Г" обявиха сборен пункт - пред фенския магазин на ул. "Иван Асен" II

Илиян Киряков: ЦСКА ще се бори за титлата
Илиян Киряков: ЦСКА ще се бори за титлата

"Армейци, в петък каним всички вас от 16:00 часа пред магазина ни на "Иван Асен", където да загреем за предстоящото стартиране на втория полусезон подобаващо. Време е за шоу с марка "Сектор Г"! САМО ЦСКА!", написаха привържениците от Северната трибуна.

Септември II (София) и Сливнишки герой не вкараха гол

Септември II (София) и Сливнишки герой не вкараха гол

  • 4 фев 2026 | 16:11
  • 424
  • 0
Новият в Локо (Пд) направи първа тренировка

Новият в Локо (Пд) направи първа тренировка

  • 4 фев 2026 | 16:10
  • 641
  • 0
Локо и Ботев със съвместен лагер при девойките

Локо и Ботев със съвместен лагер при девойките

  • 4 фев 2026 | 15:54
  • 536
  • 1
Очакван успех за Балкан

Очакван успех за Балкан

  • 4 фев 2026 | 15:46
  • 517
  • 0
Нефтохимик надви дубъла на Черно море

Нефтохимик надви дубъла на Черно море

  • 4 фев 2026 | 15:38
  • 733
  • 0
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 13167
  • 102
БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 3078
  • 4
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 13167
  • 102
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 19310
  • 43
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 5146
  • 4
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 28362
  • 47
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 7243
  • 3