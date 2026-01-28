Популярни
  Стратегът: живот в кадри - откриха фотоизложба, посветена на Димитър Пенев

Стратегът: живот в кадри - откриха фотоизложба, посветена на Димитър Пенев

  • 28 яну 2026 | 18:24
  • 401
  • 0
Стратегът: живот в кадри - откриха фотоизложба, посветена на Димитър Пенев

Открита беше фотоизложба, проследяваща историята на Димитър Пенев – от футболист до треньор. Тя включва над 80 уникални снимки на изтъкнатия фотограф Бончук Андонов и негови колеги. Целта на експозицията е да припомни величествената кариера на Димитър Пенев – една от най-емблематичните фигури в българския спорт, сътворила най-големия футболен успех на нацията и накарала милиони българи да се гордеят с бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Официалното откриване се състоя в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“, като началото на мероприятието беше дадено от кмета на София Васил Терзиев. На изложбата присъстваха още редица футболни личности, сред които Валентин Михов и Бойко Величков, които си припомниха хубавите моменти, свързани с Димитър Пенев.

3 Изложба за живота на Димитър Пенев

Инициативата е организирана от Столичната община със съдействието на Фондация „София – европейска столица на спорта“. Поради големия интерес и значимостта на събитието, фотографиите ще могат да бъдат разгледани до 23 февруари в Градската градина пред Народния театър.

