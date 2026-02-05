ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА направи най-мащабната зимна селекция спрямо отборите, целещи се в призовите места на efbet Лига. Този път тя бе осъществена навреме, което зареди феновете на тима с надежда, че “червените” ще демонстрират значително по-добър футбол спрямо есента.

Дали това ще е така, ще си проличи още в първите четири срещи през февруари, които няма да са никак леки. Утре ЦСКА стартира с домакинство на Арда, а двубоят е от 17:45 ч. на стадион “Васил Левски”. Следват два сблъсъка срещу ЦСКА 1948 - за Купата и първенство, а след тях домакинство на Славия.

За силно “черевно” пролетно начало от съществена важност винаги са били два основни фактора - качествена селекция и работата на треньора по време на подготовката.

А промените, които се опитва да наложи Христо Янев, не са никак малки.

Първата е свързана със схемата на игра, която ще е класическа 4-2-3-1. В началните зимни контроли “червените” трудно бележеха попадения, но към края, когато заложиха на две типични крила и само един централен нападател, головете в противниковите врати се увеличиха.

Неслучайно тимът от “Борисовата градина” привлече фланговите състезатели Лео Перейра и Алехандро Пиедраита, а като най-сериозна тяхна алтернатива се очертава Мохамед Брахими. Нещо повече. Не е изключено именно бившият футболист на Ботев да стартира като титуляр утре срещу Арда за сметка на едно от двете нови попълнения, най-вече поради демонстрираната по-добра форма в контролите.

И ако през есента ЦСКА оставаше без типичен флангови състезател за определени двубои, сега нещата са коренно различни.

Наличието на подобни състезатели води и до още една, но много важна промяна, която може да окаже осезаемо влияние както в положителен, така и в негативен план.

Става въпрос за очертаващата се сериозна конкуренция между Йоанис Питас и Леандро Годой. През есента двамата играеха заедно - Питас на нетипичната позиция отляво, а Кошмара - на върха на атаката. Предвид това дошлият от Берое нападател вкара повече попадения от кипърския нацонал и много хора го обявиха за по-качествено попълнение, но не отчетоха, че по-комплексният и по-можещият да играе с топката Питас се жертва в името на отбора.

Сега, предвид новата схема и на база на действията на Христо Янев по време на подготовката, можем да предположим, че треньорът на “червените” ще разчита като титуляр на само един от двамата. Индикациите са, че в началото това ще е Питас, а Кошмара ще е негова алтернатива.

Футболните специалисти обичат да казват, че конкуренцията ражда качество, но е любопитно да видм как “червеният” наставник ще се справи чисто психологически с футболист, който е голмайстор на тима през есента и за когото бе платена немалка трансферна сума, да не роптае, че е резерва.

Подобна дилема има и в средата на терена. Там, където се смята, че ЦСКА ще бъде най-силен с присъствието на Ето’о, Жордао, Панайотов, Илиев, Сегер, Скаршем и новите попълнения Исак Соле и беларуския национал Макс Ебонг. Опциите са твърде много и някои от споменатите трудно ще намират място дори в групата, камо ли да играят.

Засега Янев дава предимство на Жордао и Ето’о, а Ебонг и Соле са основна опция за третото място в полузащитата, но едва ли ЦСКА ще задраска с лека ръка талант като Панайотов, който може да развие потенциала си само с доверие и игрова практика.

Най-ясни изглеждат нещата в отбрана, където Лапоухов, Делова, Пастор и Мартино са непоклатими, а единствената неяснота е за втори централен защитник - Лапеня или Иванов. Най-вероятно, поне в началото, “червените” ще заложат на испанеца, но неубедителните му изяви дават сериозен шанс и на българския защитник. Нещата в отбрана могат рязко да се променят, ако клубът успее да привлече още един или двама нови футболисти, каквито са плановете на спортно-техническия щаб.