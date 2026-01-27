Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  Арда представи нов централен нападател

Арда представи нов централен нападател

  27 яну 2026 | 14:57
  • 1403
  • 1
Арда представи нов централен нападател

Арда привлече централния нападател Уилсън Самаке. След преминаването на медицински прегледи Самаке и спортният директор Ивайло Петков подписаха договор, според който той ще играе под наем до лятото при кърджалийци, с опция за закупуване след това.

За последно Уилсън Самаке е играл за турския Бандърмаспор. Той е роден на 30.03.2004 г. в Мали, но притежава френски паспорт. Кариерата си започва във френския Рен. Самаке е част националния отбор на Мали до 23 г.

Арда с първа победа в Турция
Арда с първа победа в Турция

"Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Самаке успехи с фланелката на Арда", написаха от клуба.

