  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Букурещ)
Динамо и Миланов стигнаха само до точка в гостуването на Ботошани

  • 24 ное 2025 | 22:28
  • 221
  • 0
Динамо (Букурещ) се добра само до равенство 1:1 в гостуването си на Ботошани от 17-ия кръг на румънската Суперлига. Гостите дори имаха късмет, че взеха точка, след като първи получиха гол в своята врата, но успяха да изравнят. Българският национал Георги Миланов взе участие в мача, появявайки се като резерва в 70-ата минута.

Ботошани поведе в края на първото полувреме, като Себастиан Майлат се разписа в 44-тата минута.

Гостите обаче се добраха поне до точката в 76-ата минута, а героят бе Раул Опрут.

Това равенство запази позициите на двата отбора в таблицата. Ботошани е 2-ри с 33 точки, а Динамо е 4-и с 31 точки. Водач е Рапид (Букурещ) с 35 точки.

