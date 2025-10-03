Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Динамо (Букурещ) и Миланов се катерят към върха

Динамо (Букурещ) и Миланов се катерят към върха

  • 3 окт 2025 | 22:35
  • 537
  • 0
Динамо (Букурещ) и Миланов се катерят към върха

Динамо (Букурещ) направи нова крачка към върха в Суперлигата на Румъния. Столичани записаха успех с 1:0 в гостуването си на Униреа (Слобозия) от 12-ия кръг. Срещата се игра под пороен дъжд и подгизнал терен.

Георги Миланов започна като титуляр за "кучетата", но бе заменен на почивката.

Динамо поведе в 65-ата минута с гол на Стипе Перица.

Гостите можеха да удвоят преднината си в 76-ата минута, но попадение на Александру Муси бе отменено заради игра с ръка.

С тази победа Динамо събра актив от 23 точки и излезе на 2-рото място във временното класиране, на точка зад лидера Университатя (Крайова). Съставът от Букурещ обаче е с мач повече от останалите тимове в челото, които тепърва ще играят своите мачове от кръга.

Униреа заема 6-ото място в таблицата с 18 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Киву: Не искам да виждам егоизъм в отбора

Киву: Не искам да виждам егоизъм в отбора

  • 3 окт 2025 | 21:31
  • 987
  • 0
Погба блесна на трибуните на мач от Евролигата

Погба блесна на трибуните на мач от Евролигата

  • 3 окт 2025 | 21:20
  • 1489
  • 0
Мбапе е номер 1 в Ла Лига

Мбапе е номер 1 в Ла Лига

  • 3 окт 2025 | 20:32
  • 1305
  • 1
Постекоглу: Знаех, че ще бъда уволнен от Тотнъм няколко месеца по-рано, това не ме притеснява

Постекоглу: Знаех, че ще бъда уволнен от Тотнъм няколко месеца по-рано, това не ме притеснява

  • 3 окт 2025 | 20:26
  • 1402
  • 0
Двама от Ювентус продължават да са под въпрос за дербито с Милан

Двама от Ювентус продължават да са под въпрос за дербито с Милан

  • 3 окт 2025 | 19:33
  • 897
  • 0
Привържениците в Англия скочиха на ФИФА заради цените на билетите за Мондиал 2026

Привържениците в Англия скочиха на ФИФА заради цените на билетите за Мондиал 2026

  • 3 окт 2025 | 19:06
  • 1101
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

  • 3 окт 2025 | 21:41
  • 21971
  • 86
Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

  • 3 окт 2025 | 22:17
  • 7573
  • 1
Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

  • 3 окт 2025 | 22:21
  • 4580
  • 15
В последната секунда: Локо (Пловдив) измъкна точка от София след груба вратарска грешка

В последната секунда: Локо (Пловдив) измъкна точка от София след груба вратарска грешка

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 27741
  • 22
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 16408
  • 14
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 38138
  • 104