Динамо (Букурещ) и Миланов се катерят към върха

Динамо (Букурещ) направи нова крачка към върха в Суперлигата на Румъния. Столичани записаха успех с 1:0 в гостуването си на Униреа (Слобозия) от 12-ия кръг. Срещата се игра под пороен дъжд и подгизнал терен.

Георги Миланов започна като титуляр за "кучетата", но бе заменен на почивката.

Динамо поведе в 65-ата минута с гол на Стипе Перица.

Гостите можеха да удвоят преднината си в 76-ата минута, но попадение на Александру Муси бе отменено заради игра с ръка.

С тази победа Динамо събра актив от 23 точки и излезе на 2-рото място във временното класиране, на точка зад лидера Университатя (Крайова). Съставът от Букурещ обаче е с мач повече от останалите тимове в челото, които тепърва ще играят своите мачове от кръга.

Униреа заема 6-ото място в таблицата с 18 точки.