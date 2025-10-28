Популярни
  Динамо (Букурещ) с Миланов отстрани съименик за Купата на Румъния

Динамо (Букурещ) с Миланов отстрани съименик за Купата на Румъния

  • 28 окт 2025 | 23:20
Динамо (Букурещ) с Миланов отстрани съименик за Купата на Румъния

Динамо (Букурещ) победи с 3:1 КС Динамо (Букурещ) в сблъсък от група "D" за Купата на Румъния. Двата тима са наследници на оригиналния Динамо (Букурещ), който от 1994 година се раздели на две. Този, в който играе Георги Миланов, поема професионалния футболен тим, историята, феновете и титлите, докато другият запазва името и многоспортния статус, развивайки борба, бокс и други спортове, а не толкова футбола.

Българският национал взе участие в днешната среща, като бе сред титулярите и записа пълни 90 минути.

Елитният Динамо дръпна с два гола още в началото на мача, след точни изстрели на Адриан Карагеа в 8-ата и 18-ата минута.

След това домакините върнаха интригата в 72-рата минута с попадение на Каталин Кокос, но в 90-ата минута гостите подпечатаха успеха си чрез Александру Муси за крайното 1:3.

