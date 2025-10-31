Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

Динамо (Букурещ) записа първа победа в румънското първенство от 3 октомври. "Червените кучета" се наложиха с 2:1 над ЧФР Клуж в драматичен двубой, в който бяха догонващи до самия край на редовното време. С успеха тимът на Георги Миланов се утвърди на 4-тото място в класирането.

Миланов не беше сред титулярите на старши треньора Желко Копич. Българинът влезе в игра в 80-ата минута на мястото на Юлиус Марджинян при 0:1 и помогна за финалния натиск, донесъл трите точки на Динамо.

За ЧФР игра бившият халф на ЦСКА Карло Мухар, който наскоро се завърна при "железничарите". Всичко най-интересно в мача се случи през второто полувреме. В 52-рата минута Александру Муши вкара гол за Динамо, но той беше отменен заради засада. В 69-ата Луис Мунтеану подаде на Линдон Емерлаху и той с голяма доза късмет прати топката в мрежата.

В 84-тата минута опасен удар на Миланов профуча над гредата. Бившият футболист на Левски имаше още една възможност да изравни, но Октавиан Вълчеану отрази изстрела му с глава. В края на редовното време Мамоду Карамоко изскочи сам срещу стража на ЧФР Клуж и вкара за 1:1. Веднага след поднояването на играта Динамо организира още една добра атака и друга резерва - Алберто Соро, се превърна в герой за тима си с хубав шут извън наказателното поле.