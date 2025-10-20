Миланов и Динамо загубиха дербито на Букурещ

Динамо (Букурещ) с Георги Миланов в състава загуби с 0:2 при домакинството си срещу Рапид (Букурещ) в столичното дерби от 13-ия кръг на румънската Суперлига. Миланов и компания пропуснаха да доближат лидера Ботошани, като съперникът им успя да изравни точковия си актив със същия тим.

Българският национал започна като титуляр за „червените кучета“ и бе заменен в 53-ата минута от Хараламбос Кириаку при резултат 0:0.

Шест минути след излизането от игра на Миланов Рапид (Букурещ) поведе с автогол на Еди Гаоре. В 74-ата минута гостите вкараха втори гол чрез Кристиан Манеа.

Така Динамо прекрати успешната си серия от девет поредни шампионатни мача без загуба. В следващия кръг Миланов и компания ще срещнат съседа си в класирането Арджеш (Питещ).