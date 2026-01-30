Популярни
Гасперини не е сигурен дали Рома е сред фаворитите в Лига Европа

  • 30 яну 2026 | 03:14
  • 103
  • 0

Джан Пиеро Гасперини смята, че Рома подобрява представянето си в Лига Европа, но не е сигурен дали "джалоросите" са сред фаворитите в турнира.

Снощи тимът направи 1:1 срещу Панатинайкос в Атина и завърши на 8-о място в основната фаза на надпреварата, като си осигури участие на осминафиналите.

Десет от Рома се домогнаха до 1/8-финалите на Лига Европа
„Можете да критикувате Рома за много неща, но не и за характера, показан от всички тези играчи. Инцидентите са решаващи във футбола и нямахме късмет при първия гол след връщането с глава. Затова предполагах, че най-добрият ни шанс да изравним ще дойде от статично положение. Жилковски беше близо до гол и преди това, и се справи наистина добре, като остана в предни позиции, за да посрещне топката", коментира Гасперини.

„През по-голямата част от живота си съм работил с млади играчи, така че им давам отговорност. Видях го в Аталанта, а сега и тук – по-възрастните футболисти винаги дават съвети и подкрепа на по-младите. Те наистина дават пример и вдъхват увереност на тези момчета", сподели опитният специалист.

„Не знам дали сме сред фаворитите, или не, но определено се подобрихме с напредването на турнира, натрупвайки увереност и опит. Нямаше да е проблем за мен, ако бяхме в плейофите. Това са само два мача и можеше да бъде ценна възможност да тествам различни играчи“, продължи Гасперини.

„Сгъстеният график е проблем заради контузиите, тъй като когато играеш толкова често, те стават по-вероятни. Това е единственият негатив. Ако зависеше от мен, щях да играя повече и да тренирам по-малко“, добави с усмивка треньорът на Рома.

Снимки: Gettyimages

