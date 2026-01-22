Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

  • 22 яну 2026 | 18:43
  • 463
  • 0

Отборите на Рома и Дженоа са се договорили за размяната на двама от своите млади играчи, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Докато двата клуба са преговаряли за преотстъпването на 22-годишния атакуващ халф Томазо Балданци при “грифоните”, “вълците” са успели да уредят привличането на 19-годишното крило Лоренцо Вентурино, като и в двете сделки ще бъдат включени опции за закупуване на футболистите.

Балданци прекара две години в Рома, но така и не успя да се утвърди като титуляр в тима, за който бившият младежки национал на Италия има 69 мача с 3 гола и 2 асистенции. Вентурино пък има 11 срещи с 2 гола и 1 асистенция за първия състав на родния си клуб, като също стигна до селекцията на “адзурите” до 21 години.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

  • 22 яну 2026 | 19:29
  • 360
  • 0
Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: Звезда също поведе

Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: Звезда също поведе

  • 22 яну 2026 | 19:27
  • 5668
  • 1
Ван Дайк: Обнадежден съм

Ван Дайк: Обнадежден съм

  • 22 яну 2026 | 19:24
  • 324
  • 0
Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

  • 22 яну 2026 | 19:07
  • 3664
  • 1
Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

  • 22 яну 2026 | 18:53
  • 958
  • 1
Фенове на Юнайтед организират най-големия протест срещу Глейзър и Ратклиф

Фенове на Юнайтед организират най-големия протест срещу Глейзър и Ратклиф

  • 22 яну 2026 | 18:32
  • 948
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 8674
  • 26
Фантастична първа четвърт за Везенков, преднина за Олимпиакос

Фантастична първа четвърт за Везенков, преднина за Олимпиакос

  • 22 яну 2026 | 19:52
  • 1936
  • 0
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 11836
  • 10
Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: Звезда също поведе

Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: Звезда също поведе

  • 22 яну 2026 | 19:27
  • 5668
  • 1
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 17100
  • 19
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 5264
  • 3