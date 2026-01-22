Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

Отборите на Рома и Дженоа са се договорили за размяната на двама от своите млади играчи, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Докато двата клуба са преговаряли за преотстъпването на 22-годишния атакуващ халф Томазо Балданци при “грифоните”, “вълците” са успели да уредят привличането на 19-годишното крило Лоренцо Вентурино, като и в двете сделки ще бъдат включени опции за закупуване на футболистите.

🚨BREAKING: Lorenzo #Venturino is set to join AS Roma on loan with an option to buy, on the same terms as Tommaso #Baldanzi. Both clubs are working on the terms of the player's possible purchase.🔄@DiMarzio #ASRoma #Transfers pic.twitter.com/9NmJL0PSrz — AS Roma zprávy 🇨🇿🐺 (@asromacesky) January 22, 2026

Балданци прекара две години в Рома, но така и не успя да се утвърди като титуляр в тима, за който бившият младежки национал на Италия има 69 мача с 3 гола и 2 асистенции. Вентурино пък има 11 срещи с 2 гола и 1 асистенция за първия състав на родния си клуб, като също стигна до селекцията на “адзурите” до 21 години.