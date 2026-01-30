Леон Горетцка разкри какви решение е взел за бъдещето си

Халфът на Байерн (Мюхнех) Леон Горетцка даде яснота около бъдещето си. В специално изявление в социалните мрежи той се обърна към феновете на баварците. Той потвърди, че ще напусне в края на сезона, когато договорът му изтича. Германският национал обясни, че няма да си тръгва през зимата. Горетцка бе свързван с януарски трансфер в Атлетико Мадрид, но очевидно е отказал тази възможност.

“Последните няколко дни бяха по-турбулентни, отколкото очаквах. В същото време те доведоха до яснота. Колкото и да съм поласкан от интереса на водещи европейски клубове, взех решение да остана в Байерн до края на сезона: в един отбор, с който е голямо забавление да си част на терена и извън него, и при треньор, който превърна тима в едно цяло. Общата ни цел е през май отново да сме на “Мариенплатц” и да празнуваме най-големите трофеи с вас. В същото време заедно с клуба решихме след дълги и конструктивни разговори, че нашият успешен период заедно ще приключи през лятото. Както и преди съм казвал, това е точният момент за мен да отворя нова глава: като футболист и като човек”, се казва в изявлението на Горетцка.

30-годишният халф пристигна в Байерн през 2018 г. от Шалке. Той има близо 300 мача за баварците, в които отбеляза 47 гола. С тях той спечели шест пъти Бундеслигата, два пъти Купата на Германия и веднъж Шампионската лига.