Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Леон Горетцка разкри какви решение е взел за бъдещето си

Леон Горетцка разкри какви решение е взел за бъдещето си

  • 30 яну 2026 | 14:18
  • 907
  • 2
Леон Горетцка разкри какви решение е взел за бъдещето си

Халфът на Байерн (Мюхнех) Леон Горетцка даде яснота около бъдещето си. В специално изявление в социалните мрежи той се обърна към феновете на баварците. Той потвърди, че ще напусне в края на сезона, когато договорът му изтича. Германският национал обясни, че няма да си тръгва през зимата. Горетцка бе свързван с януарски трансфер в Атлетико Мадрид, но очевидно е отказал тази възможност.

“Последните няколко дни бяха по-турбулентни, отколкото очаквах. В същото време те доведоха до яснота. Колкото и да съм поласкан от интереса на водещи европейски клубове, взех решение да остана в Байерн до края на сезона: в един отбор, с който е голямо забавление да си част на терена и извън него, и при треньор, който превърна тима в едно цяло. Общата ни цел е през май отново да сме на “Мариенплатц” и да празнуваме най-големите трофеи с вас. В същото време заедно с клуба решихме след дълги и конструктивни разговори, че нашият успешен период заедно ще приключи през лятото. Както и преди съм казвал, това е точният момент за мен да отворя нова глава: като футболист и като човек”, се казва в изявлението на Горетцка.

30-годишният халф пристигна в Байерн през 2018 г. от Шалке. Той има близо 300 мача за баварците, в които отбеляза 47 гола. С тях той спечели шест пъти Бундеслигата, два пъти Купата на Германия и веднъж Шампионската лига.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул – Нюкасъл: включи се във фен предизвикателство за 65-инчов 4K телевизор

Ливърпул – Нюкасъл: включи се във фен предизвикателство за 65-инчов 4K телевизор

  • 30 яну 2026 | 13:42
  • 1320
  • 0
Еди Хау преди гостуването на "Анфийлд": Не е тайна, че харесвам Екитике

Еди Хау преди гостуването на "Анфийлд": Не е тайна, че харесвам Екитике

  • 30 яну 2026 | 13:36
  • 900
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 53401
  • 20
Артета: Познавам Пеп от 15-годишен, той не играе психологичеси игри

Артета: Познавам Пеп от 15-годишен, той не играе психологичеси игри

  • 30 яну 2026 | 13:23
  • 2616
  • 0
От Премиър лийг се отказали от вкарването на Гигс в "Залата на славата", натискът сега се засилва отново

От Премиър лийг се отказали от вкарването на Гигс в "Залата на славата", натискът сега се засилва отново

  • 30 яну 2026 | 13:00
  • 1326
  • 1
Милан също отправи оферта за Матета

Милан също отправи оферта за Матета

  • 30 яну 2026 | 12:47
  • 2816
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 29292
  • 56
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 53401
  • 20
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 1757
  • 1
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 27978
  • 11
Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 39742
  • 18
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 11040
  • 16