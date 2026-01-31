Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Рома поиска испанско крило на Селта, който не успя да се наложи в Байерн

Рома поиска испанско крило на Селта, който не успя да се наложи в Байерн

  • 31 яну 2026 | 15:11
  • 726
  • 0

Рома проявява сериозен интерес към испанското крило на Селта Браян Сарагоса, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Според информацията му “вълците” от Рим вече са отправили оферта към 24-годишния флангови футболист, който е собственост на Байерн (Мюнхен) и играе като преотстъпен в тима от Виго. Самият Сарагоса има желание да премине в Рома.

За целта италианците трябва да се разберат с Байерн, като наемът в Селта, които също имат опция за постоянното закупуване на футболиста, трябва да се прекрати, а самите испанци да бъдат компенсирани. Рома също предлага да вземе футболиста под наем с опция за постоянно привличане, но конкретни параметри за офертата им още не са известни.

Сарагоса се наложи в Селта, като е твърд титуляр и дотук през сезона има 26 мача във всички турнири, в които е вкарал 2 гола и е дал 4 асистенции. За Байерн той изигра само 7 мача, като в момента това е вторият му наем, а преди това бе преотстъпен и на Осасуна.

