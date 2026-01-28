Бивш играч на Атлетико е готов да намали заплатата си, за да премине в Рома

Крилото Яник Ферейра Караско е готов да намали заплатата си, за да се присъедини към Рома, съобщава италианската преса.

32-годишният белгиец напусна Атлетико Мадрид през 2023-а, за да премине в Ал-Шабаб в първенството на Саудитска Арабия. Там Караско получава по 6,5 милиона евро на сезон, но според медиите на Апенините той е готов да приеме по-ниско заплащане, за да пристигне в италианската столица.

Carrasco pushes to join Roma, Al Shabab stand in the way https://t.co/wKStTosVb7 — RomaPress (@ASRomaPress) January 28, 2026

„Джалоросите“ вече са разгледали потенциалното му привличане под наем, но ще продължат преговорите по-късно през седмицата, след сблъсъка с Панатинайкос в Лига Европа. Те се надяват да убедят Ал-Шабаб да приеме предложението им, въпреки че тимът не иска да се разделя със своя капитан, тъй като се бори да не изпадне от саудитския елит.

Снимки: Imago