Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
Бивш играч на Атлетико е готов да намали заплатата си, за да премине в Рома

  • 28 яну 2026 | 17:00
  • 451
  • 0

Крилото Яник Ферейра Караско е готов да намали заплатата си, за да се присъедини към Рома, съобщава италианската преса.

32-годишният белгиец напусна Атлетико Мадрид през 2023-а, за да премине в Ал-Шабаб в първенството на Саудитска Арабия. Там Караско получава по 6,5 милиона евро на сезон, но според медиите на Апенините той е готов да приеме по-ниско заплащане, за да пристигне в италианската столица.

„Джалоросите“ вече са разгледали потенциалното му привличане под наем, но ще продължат преговорите по-късно през седмицата, след сблъсъка с Панатинайкос в Лига Европа. Те се надяват да убедят Ал-Шабаб да приеме предложението им, въпреки че тимът не иска да се разделя със своя капитан, тъй като се бори да не изпадне от саудитския елит.

Снимки: Imago

Дъглас Луис е преминал медицински прегледи преди трансфера в Астън Вила

  • 28 яну 2026 | 13:24

Дъглас Луис е преминал медицински прегледи преди трансфера в Астън Вила

  • 28 яну 2026 | 13:24
  • 1182
  • 0
Във Вердер все още вярват на своя треньор

Във Вердер все още вярват на своя треньор

  • 28 яну 2026 | 12:37
  • 573
  • 0
Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

  • 28 яну 2026 | 12:32

Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

  • 28 яну 2026 | 12:32
  • 11700
  • 23
Фиорентина искат да вземат играч на Челси в опит да се подсилят в борбата за оцеляване

  • 28 яну 2026 | 12:12

Фиорентина искат да вземат играч на Челси в опит да се подсилят в борбата за оцеляване

  • 28 яну 2026 | 12:12
  • 1527
  • 0
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 12996
  • 13
Ново видео разкрива за сериозно напрежение след поражението на Арсенал от Ман Юнайтед

  • 28 яну 2026 | 10:31

Ново видео разкрива за сериозно напрежение след поражението на Арсенал от Ман Юнайтед

  • 28 яну 2026 | 10:31
  • 12944
  • 18
Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 31655
  • 80
ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

  • 28 яну 2026 | 16:45
  • 5719
  • 0
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 12038
  • 11
Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 19509
  • 13
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 12996
  • 13
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 7523
  • 11