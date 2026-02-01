Популярни
  Левски
  Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 12926
  • 15

Левски уреди трансфера на Марселино Кареасо. Бившият футболист на ЦСКА се е разбрал с ръководството на "сините" и съвсем скоро се очаква да мине прегледи, твърди "Тема Спорт". Халфът има близо 100 мача с екипа на "червените".

Колумбиецът напусна ЦСКА през лятото, след като договорът му изтече и не бе подновен поради огромните финансови изисквания на него и агента му. През есента той игра за Аполон (Лимасол), където записа 74 минути и бе съпътстван от контузии.

Кареасо ще се превърне в третото ново попълнение на Левски през зимата след Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа.

