Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати поредната си вноска по задълженията към НАП и Столична община, обявиха от клуба. Също така "сините" информираха, че оставащие задължения към двете институции са за малко над 1 250 000 евро.

"ПФК „Левски“ информира своите привърженици, акционери и партньори, че вчера клубът извърши поредните месечни плащания по разсрочените си задължения към държавните и общинските институции свързани с натрупаните в предходни години лихви – 112 484,22 евро (220 000 лева) към Националната агенция за приходите (НАП) и 30 166.22 евро (59 000 лева) към Столична община.

Към днешна дата оставащите задължения по разсрочванията са:

НАП – 1 806 505,90 лева (923 651,80 евро)

Столична община – 681 299,07 лева (348 342,68 евро)

Плащанията са част от последователната политика на клуба за финансова дисциплина и устойчивост, като ПФК „Левски“ ще продължи да обслужва регулярно поетите ангажименти. Очаква се клубът да е с напълно изчистени публични задължения в края на 2026 година.

Клубът благодари на всички привърженици, акционери, партньори и спонсори за доверието и подкрепата, която оказват ежедневно", гласи официалното съобщение на "сините".