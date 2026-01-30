Популярни
  Лудогорец
  2. Лудогорец
  Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 29340
  • 56

Лудогорец ще се изправи срещу Ференцварош в плейофите за класиране на 1/16-финалите от турнира Лига Европа.

Първата среща ще е на 19 февруари в Разград, а реваншът - седмица по-късно в Унгария.

Така разградчани избегнаха наглед по-силния противник в лицето на германския Щутгарт, който бе другият възможен противник на тази фаза, и същевременно получават шанс да се реваншират за пораженията си от унгарците през есента.

През настоящия сезон Лудогорец отпадна от Ференцварош в третия предварителен кръг на ШЛ след 0:0 в Разград и поражение с 0:3 като гост. После двата отбора се срещнаха и в основната фаза на Лига Европа, където унгарският шампион отново надделя в Будапеща, но с 3:1.

“Орлите” достигнаха до този етап след снощната си победа с 1:0 над Ница, което им отреди 22-ро място в крайното класиране на основната фаза във втория по сила европейски клубен турнир.

Ако българският шампион елиминира съперника си, ще играе на 1/16-финалите срещу Порто или Брага.

Свиленград привлече трима нови

  • 30 яну 2026 | 13:47
  • 621
  • 1
Свиленград обяви три контроли

  • 30 яну 2026 | 13:46
  • 421
  • 0
Антон Генов: Нивото на съдийството ни е все по-добро

  • 30 яну 2026 | 13:25
  • 617
  • 1
Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

  • 30 яну 2026 | 13:00
  • 5438
  • 19
Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

  • 30 яну 2026 | 12:57
  • 7499
  • 6
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 5862
  • 17
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 53436
  • 20
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 1790
  • 1
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 27997
  • 11
Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 39762
  • 18
ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 11048
  • 16