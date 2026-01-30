Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Лудогорец ще се изправи срещу Ференцварош в плейофите за класиране на 1/16-финалите от турнира Лига Европа.

Първата среща ще е на 19 февруари в Разград, а реваншът - седмица по-късно в Унгария.

Така разградчани избегнаха наглед по-силния противник в лицето на германския Щутгарт, който бе другият възможен противник на тази фаза, и същевременно получават шанс да се реваншират за пораженията си от унгарците през есента.

През настоящия сезон Лудогорец отпадна от Ференцварош в третия предварителен кръг на ШЛ след 0:0 в Разград и поражение с 0:3 като гост. После двата отбора се срещнаха и в основната фаза на Лига Европа, където унгарският шампион отново надделя в Будапеща, но с 3:1.

“Орлите” достигнаха до този етап след снощната си победа с 1:0 над Ница, което им отреди 22-ро място в крайното класиране на основната фаза във втория по сила европейски клубен турнир.

Ако българският шампион елиминира съперника си, ще играе на 1/16-финалите срещу Порто или Брага.