Камбуров за Хуан Переа: Когато те потърси Левски, това значи, че си класа

  • 1 фев 2026 | 09:21
  • 607
  • 2

Голмайстор №1 в родния елит за всички времена - Мартин Камбуров, коментира трансфера на нападателя Хуан Переа от Локомотив (Пловдив) в Левски. Легендата на "смърфовете" се изказа доста ласкаво за новия №9 на "сините".

"Хуан Переа със сигурност е много качествен нападател, щом бе толкова искан от Левски. Собственикът на "сините" Наско Сираков и Даниел Боримиров знаят какво правят на трансферния пазар. Според мен и Хулио Веласкес е имал голямото желание Хуан да фигурира в състава му през пролетта. Ще се създаде сериозна конкуренция със Сангаре за ролята на титулярен централен нападател в тима.

Всичко би трябвало да доведе до това, че Переа да бъде основният таран на Левски. Аз обаче не съм в кухнята на отбора, за да коментирам по-обстойно защо това трябва да се случи. Треньорският щаб в крайна сметка ще прецени как ще действа. Хуан обаче има качествата, за да се превърне в този така търсен номер 9 на "Герена" и му пожелавам успех. Когато те потърси Левски, това значи, че си класа", каза Камбуров пред "Мач Телеграф".

