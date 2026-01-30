Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски: Георги Иванов, Гара Дембеле - време е за пореден епизод № 9

Левски: Георги Иванов, Гара Дембеле - време е за пореден епизод № 9

  • 30 яну 2026 | 12:21
  • 1551
  • 0
Левски: Георги Иванов, Гара Дембеле - време е за пореден епизод № 9

Левски припомни успешните трансфери на централни нападатели по оста “Лаута” - “Герена”. “Сините”, чрез страницата си във “Фейсбук”, обявиха, че се надяват дошлият от Локо Хуан Переа да повтори представянето на предшествениците си Георги Иванов и Гара Дембеле.

“Георги Иванов, Гарра Дембеле

"Деветките", които идват от "Локо" (Пловдив), винаги оставят диря в историята на клуба. Време е за поредния епизод - номер 9 от "Лаута””, пишат “сините”, а постът е придружен със снимка на най-новото им попълнение Хуан Переа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Чочев: Това е голям успех за българския футбол

Чочев: Това е голям успех за българския футбол

  • 30 яну 2026 | 00:44
  • 3585
  • 3
Клод Пюел: Пожелавам на Лудогорец да стигне възможно най-далеч в турнира

Клод Пюел: Пожелавам на Лудогорец да стигне възможно най-далеч в турнира

  • 30 яну 2026 | 00:26
  • 4093
  • 3
Хьогмо: Имаме голям потенциал

Хьогмо: Имаме голям потенциал

  • 30 яну 2026 | 00:21
  • 6116
  • 6
Бонман: Щастлив съм, че не допуснах гол

Бонман: Щастлив съм, че не допуснах гол

  • 30 яну 2026 | 00:15
  • 1240
  • 2
Петър Станич: Важно бе отборът да продължи напред

Петър Станич: Важно бе отборът да продължи напред

  • 30 яну 2026 | 00:12
  • 2138
  • 3
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 41645
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

  • 30 яну 2026 | 09:58
  • 12219
  • 5
Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

  • 30 яну 2026 | 10:59
  • 6203
  • 2
Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 27369
  • 11
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 466
  • 1
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 4998
  • 3
Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

  • 30 яну 2026 | 11:00
  • 4711
  • 0