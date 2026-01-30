Левски: Георги Иванов, Гара Дембеле - време е за пореден епизод № 9

Левски припомни успешните трансфери на централни нападатели по оста “Лаута” - “Герена”. “Сините”, чрез страницата си във “Фейсбук”, обявиха, че се надяват дошлият от Локо Хуан Переа да повтори представянето на предшествениците си Георги Иванов и Гара Дембеле.

“Георги Иванов, Гарра Дембеле

"Деветките", които идват от "Локо" (Пловдив), винаги оставят диря в историята на клуба. Време е за поредния епизод - номер 9 от "Лаута””, пишат “сините”, а постът е придружен със снимка на най-новото им попълнение Хуан Переа.