Лидерът в Швейцария хвърли око на Светльо Вуцов

Вратарят на Левски Светослав Вуцов е попаднал в полезрението на лидера в швейцарския елит Тюн, пишат медиите в страната. В момента тимът води убедително в Суперлигата, като е на 17 точки и с мач повече пред втория Санкт Гален. За момента всичко е на база интерес, като официална оферта може да пристигне на „Герена“ след края на сезона.

Левски продаде близо 6200 билета за домакинството на Черно море

Тюн изненадващо е на път да триумфира с титлата, като желанието на клуба е да се подсили за задаващото се участие в Шампионската лига. “Сините” обаче няма лесно да се разделят със стража, който е един от конвертируемите футболисти в състава на Хулио Веласкес. През миналата година се заговори усилено за интерес към него от нидерландските Утрехт и Твенте и белгийския Мехелен.

Левски направи отличен трансфер с Вуцов през миналата пролет. Той пристигна от Славия, в който стигна до резервната скамейка. 23-годишният футболист измести набързо от титулярното място хърватина Матей Маркович като пази в 11 мача. През тази кампания той бе под рамката в 35 двубоя във всички турнири, в които запази 15 сухи мрежи. В шампионата те са 11, като 18 пъти е вадил топката от мрежата си. На континенталната сцена не допусна попадение в редовното време в квалификациите на Лига Европа, като Апоел (Беер Шева) и Брага му вкараха в продълженията.

Националът определено бележи стремглав прогрес, като това се отчита и от модерните платформи, които ползват клубовете. Това подтикна нидерландските Утрехт и Твенте да изпратят свои хора, които да го гледат на живо. Едно от най-ценните му качества е добрата игра с крака. А през този сезон той има голямо подобрение и при високите топки.