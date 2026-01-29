„Вабанк“: Пет отбора в битка за титлата

Край на паузата! Българското първенство се завръща с пълна сила. Битката за титлата продължава там, където спря на 19-и декември. Левски е лидер със 7 точки разлика пред Лудогорец и ЦСКА 1948. Преднина, която на пръв поглед изглежда стабилна, но дали наистина е такава? Свикнали сме „орлите“ да зимуват на върха или поне близо до него, ама този път разликата не е малка. Колеблива форма, изпуснати точки срещу по-скромни отбори, треньорска смяна – всичко това направи изоставането от първото място сериозно.

От своя страна Левски захапа здраво първото място още от самото начало и не само, че не го пусна, ами и накара „сините“ фенове да мечтаят, че това ще продължи до края на сезона. ЦСКА 1948 се оказа на място, от което атаката за титлата изглежда съвсем реална. Отборът от Бистрица не беше слаган в сметките за челните места, но ето, че преди подновяването на шампионата – мисията не изглежда невъзможна. Черно море също не е много под шампионската морската височина, макар че изостава на 11 точки от Левски. Отборът на Илиан Илиев и тази година държи курс към топ 4 и е много вероятно да не допусне отклонение. ЦСКА стартира кошмарно, но последва спринт, които изстреля „червените“ на 5-о място. Кой би предположил, че след сериозните сътресения през есента, в момента някои хора слагат ЦСКА в битката за титлата.

До края на шампионата има достатъчно време и всякакви обрати са възможни, кой ще ликува накрая обаче? Дали Лудогорец ще продължи хегемонията си или Левски ще сложи край на шампионската им серия. Или пък ЦСКА 1948? А защо не Черно море или ЦСКА? Това е темата на днешния „Вабанк“, а специалистите на Sportal.bg Мартин Томанов и Милен Пейчев има какво да кажат по темата.