Переа: Не се поколебах да дойда в Левски

  • 30 яну 2026 | 19:59
  • 463
  • 0
Слушай на живо
Нападателят Хуан Переа е в Левски за да играе, да дава най-доброто от себе си и да радва феновете. Това заяви лично колумбийският футболист в първото си интервю за клубната телевизия, след като по-рано днес подписа договор с 26-кратните шампиони на България.

"Благодаря за посрещането, чувствам се страхотно. Не се поколебах да кажа "да", нямах друга опция", каза той за Левски ТВ.

Първият мач на Левски от пролетния дял на шампионата всъщност е за трофей - във вторник за Суперкупата с Лудогорец. Переа най-вероятно няма да запише дебюта си точно срещу "орлите", но ще стиска палци на съотборниците си.

"Надявам се отборът да победи. Заслужава го! Ако имам възможност да бъда там, ще бъде добре. Ако ли не, ще подкрепям отбора. Благодаря на феновете за всички съобщения, които получих тези дни. Ще дам най-доброто от себе си и от там ще дойдат резултатите. Те нека продължават да подкрепят отбора. Знам, че фенската маса е голяма. Аз дойдох да играя, да давам най-доброто от себе си и се надявам да зарадвам всички", продължи Переа.

Переа ще играе с номер 9, с който на терена са доминирали редица легенди на "сините", включително Георги Аспарухов.

"Не, не го знаех, докато този следобед ми разказаха историята на номер 9. Рабира се, ще се постарая да се отблагодаря по възможно най-добрия начин", каза още 26-годишният колумбийски нападател.

