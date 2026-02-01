Популярни
Росен Божинов остана без треньор в Пиза

  • 1 фев 2026 | 02:21
  • 375
  • 0

Алберто Джилардино вече не е треньор на Пиза, където играе българският национал Росен Божинов. Ръководството на тосканския клуб е взело решение да освободи специалиста от поста му след тежката домакинска загуба с 1:3 от Сасуоло.

"Пиза информира, че съобщи на Алберто Джилардино своето трудно, както в човешки, така и в професионален план, решение за смяна на треньорското ръководство на първия отбор. Клубът изказва най-искрени благодарности на Алберто и на целия му щаб за всичко, което успяха да дадат през тези месеци на клуба, отбора и „нерадзурите“. В следващите часове Пиза ще обяви името на новия старши треньор на първия отбор", написаха от клуба на официалния си сайт.

Божинов дебютира като титуляр и бързо се размина с първия си гол в Серия "А"
Божинов дебютира като титуляр и бързо се размина с първия си гол в Серия "А"

От Пиза вече са започнали преговори за намирането на негов заместник. Сред обсъжданите варианти е и Марко Джампаоло, с когото клубът е имал контакт и миналото лято след спечелената промоция в Серия А.

След изиграни 23 кръга Пиза заема последното място в класирането, поделяйки го с Верона. До момента „нерадзурите“ имат само една победа (1:0 у дома срещу Кремонезе на 7 ноември), 11 равенства и 11 загуби. В последните си два мача тосканците допуснаха две поражения, в които инкасираха общо 9 гола (6 от Интер и 3 от Сасуоло).

Снимки: Gettyimages

