Росен Божинов остана без треньор в Пиза

Алберто Джилардино вече не е треньор на Пиза, където играе българският национал Росен Божинов. Ръководството на тосканския клуб е взело решение да освободи специалиста от поста му след тежката домакинска загуба с 1:3 от Сасуоло.

"Пиза информира, че съобщи на Алберто Джилардино своето трудно, както в човешки, така и в професионален план, решение за смяна на треньорското ръководство на първия отбор. Клубът изказва най-искрени благодарности на Алберто и на целия му щаб за всичко, което успяха да дадат през тези месеци на клуба, отбора и „нерадзурите“. В следващите часове Пиза ще обяви името на новия старши треньор на първия отбор", написаха от клуба на официалния си сайт.

От Пиза вече са започнали преговори за намирането на негов заместник. Сред обсъжданите варианти е и Марко Джампаоло, с когото клубът е имал контакт и миналото лято след спечелената промоция в Серия А.

След изиграни 23 кръга Пиза заема последното място в класирането, поделяйки го с Верона. До момента „нерадзурите“ имат само една победа (1:0 у дома срещу Кремонезе на 7 ноември), 11 равенства и 11 загуби. В последните си два мача тосканците допуснаха две поражения, в които инкасираха общо 9 гола (6 от Интер и 3 от Сасуоло).

