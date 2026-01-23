Росен Божинов получи признание за изявите си отпреди своя трансфер в Серия "А"

Българският национал Росен Божинов е бил сред най-отличаващите се млади защитници в Европа на фона на своите съотборници в Роял Антверп преди трансфера си в Пиза. Това показва тазседмичното проучване на CIES – Международния център за спортни изследвания.

Навършващият днес 21 години Божинов е на петото място на своята позиция сред всички играчи до 22 години в проучването, обхванало 30 първенства в Европа. Изследването обхваща представянето на футболистите през настоящия сезон, като целта е да се посочат играчите, които се отличават сред своите съотборници, с помощта на осем различни спортни критерии. Така Божинов е оценен въз основа на неговите 17 мача за Роял Антверп през кампанията. Пред него в класацията са единствено Лука Вушкович от Хамбургер ШФ, Тиаго Габриел от Лече, Рок Шаубах от словенския Алуминий и Руфай Мохамед от шведския Вeрнамо.

Както е известно, миналата седмица Божинов беше продаден на новака в Серия "А" Пиза за сума, надхвърляща 5 млн. евро.

Снимки: Sportal.bg