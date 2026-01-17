Божинов дебютира при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

Българинът Росен Божинов направи своя дебют в Серия А, след като влезе от резервната скамейка при равенството 1:1 на новия си клуб Пиза в домакинството на Аталанта от 21-вия кръг на италианската Серия А. Той е общо десетият роден състезател, който взима участие в мачове от най-високото ниво на футбола на Ботуша, като е и първият българските представител в "Калчото" от Петко Христов и изявите му със Специя от 2023 г.

Загубените две точки попречиха на "богинята" да измести Комо от шестото място.

Божинов бе на резервната скамейка за първия съдийски сигнал и се появи на терена в продължението на двубоя, когато замени Артуро Калабрези, за да спомогне на съотборниците си да задържат точката, която ще може да се окаже много ценна в битката за оцеляването.

Момчетата от града на наклонената кула продължават да са в зоната на изпадащите на предпоследното 19-о място, но са със само три точки по-малко от първия над чертата Лече, където в миналото се състезава една от емблемите на българския футбол от началото на XXI век Валери Божинов.