Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер

  • 14 яну 2026 | 19:48
  • 4665
  • 3
Италианският елитен Пиза обяви официално трансфера на българския национал Росен Божинов. Родният бранител е подписал договор за 4 години и половина.

Пиза, който е последен в Серия А, стяга сериозна селекция в битката си за оцеляване в елита, като отборът ще заплати близо 6 милиона евро на предишния клуб на българина - Роял Антверп. По този начин Божинов се превръща в най-скъпия защитник в историята на българския футбол, тъй като никой друг роден бранител не е продаван за такава сума досега.

Божинов премина в Антверп преди 18 месеца от ЦСКА 1948 за 500 000 евро. През този сезон той се утвърди като титуляр в белгийския клуб и показа изключително голямо израстване. Това му донесе повиквателна за националния отбор на България, където записа три срещи.

"Пиза има удоволствието да обяви положителния изход от преговорите с клуба Роял Антверп за окончателното придобиване на правата върху спортните постижения на футболиста Росен Петков Божинов, който от днес става част от семейството на "нерадзурите".

Защитникът с българско гражданство, роден през 2005 г., Божинов е израснал футболно в младежкия сектор на ЦСКА София, дебютирайки много млад (сезон 2021-22) в първия отбор в най-високата лига. След като натрупа опит и във втора дивизия с ЦСКА 1948, през лятото на 2004 г. преминава в Антверпен, където веднага се превръща в основен играч за най-стария клуб в Белгия и през текущия сезон има 16 мача с 1 гол. Божинов е играл за всички младежки национални отбори на България до 21 години (5 мача), преди да дебютира за националния отбор на 4 септември.

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

Посрещаме Росен с топло добре дошъл и му пожелаваме успех с нашите цветове", гласи официалното съобщение за трансфера в сайта на Пиза.

Очаква се бившият клуб на бранителя ЦСКА 1948 да прибере сериозна сума от преминаването му в Италия - близо 1,8 млн. евро.

