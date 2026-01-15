Джилардино коментира трансфера на Божинов и дали той е готов за дебют в Серия "А"

Наставникът на Пиза Алберто Джилардино изрази задоволството си от привличането на нападателя Рафиу Дуросинми и българския национал Росен Божинов, които се превърнаха в най-скъпите покупки в клубната история. Той също така не изключи възможността родният защитник да дебютира за тима още в утрешното домакинство на Аталанта, с което ще бъде открит 21-вият кръг в Серия "А".

“В труден трансферен прозорец като януарския клубът полага огромни усилия, за да интегрира играчи във вече установен отбор. Това никога не е лесно, особено в зимния трансферен прозорец. Клубът е бдителен, доста бдителен и се труди усърдно. Съгласуването между мен и ръководството е постоянно, което е доста позитивен аспект. Вчера беше първата тренировка на Божинов и втората на Дуросинми, който проведе една през миналата седмица, след което трябваше да се завърне в Чехия. Те се справят добре и имат страхотни ентусиазъм и желание да са на разположение на тима. От мен зависи да ги оценя и да им дам толкова игрово време, колкото искам. Да не забравяме, че Дуросинми не е играл от средата на декември с Виктория (Пилзен). Ще трябва да съм внимателен с размишленията ми по време на мача. Божинов е млад играч, който може да играе с левия си крак, така че го виждам като ляв защитник в схема от трима в отбрана. Ще трябва да се научи как да играе мръсно в това първенство. Не бива да е твърде чист в играта си, но съм го гледал само вчера и на видео, така че си запазвам правото да променя мнението си. Той е много интелигентен играч. Вчера проведохме няколко видео сесии с него и Рафиу, като те са нетърпеливи да се учат, което ускорява тяхната интеграция.

Скамейката ни е къса, но съм спокоен. Имам голяма вяра в играчите, с които разполагам. Да ги гледам всеки ден как тренират ми дава спокойствие и не бих ги заменил за никого утре. Новите попълнения носят позитивна енергия, което е добър тласък за тима. Ако играчите покажат психическото отношение, което видях в двамата новодошли, това ще бъде нещо много важно. Да бъдеш безстрашен означава да имаш схема с атакуващи футболисти и силен защитен манталитет, който да ги подкрепя. Ако продължаваме да работим така, 3-4-2-1 ще трябва да се превърне в наш принцип. Франческо Копола тренира и е добре. Ще направя някои размишления в последните часове. Те ще включват също така Артуро Калабрези, Симоне Канестрели и Божинов, който може и да дойде току-що, но е внимателен и нетърпелив да играе. От мен зависи да взема правилното решение”, коментира Джилардино на днешната си пресконференция.

Междувременно, очаква се в неделя да пристигнат две нови попълнения за новака в италианския елит, съобщава Джанлука Ди Марцио. Едното от тях е полузащитникът Фелипе Лойола, който ще пристигне под наем от аржентинския Индепендиенте за общо 1,5 млн. евро и задължителна опция за закупуване в размер на още 5,5 млн. Към сделката за чилийския национал ще бъдат добавени и 30% от парите при следваща негова продажба, но те могат да бъдат купени от италианците за още 4,25 млн. евро. Другият очакван футболист е бившият нападател на Каляри Жоао Педро, който ще дойде с трансфер на стойност 3,5 млн. долара от мексиканския Атлетико Сан Луис.

