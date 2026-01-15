Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пиза
  3. Джилардино коментира трансфера на Божинов и дали той е готов за дебют в Серия "А"

Джилардино коментира трансфера на Божинов и дали той е готов за дебют в Серия "А"

  • 15 яну 2026 | 17:40
  • 2895
  • 0

Наставникът на Пиза Алберто Джилардино изрази задоволството си от привличането на нападателя Рафиу Дуросинми и българския национал Росен Божинов, които се превърнаха в най-скъпите покупки в клубната история. Той също така не изключи възможността родният защитник да дебютира за тима още в утрешното домакинство на Аталанта, с което ще бъде открит 21-вият кръг в Серия "А".

Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер
Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер

“В труден трансферен прозорец като януарския клубът полага огромни усилия, за да интегрира играчи във вече установен отбор. Това никога не е лесно, особено в зимния трансферен прозорец. Клубът е бдителен, доста бдителен и се труди усърдно. Съгласуването между мен и ръководството е постоянно, което е доста позитивен аспект. Вчера беше първата тренировка на Божинов и втората на Дуросинми, който проведе една през миналата седмица, след което трябваше да се завърне в Чехия. Те се справят добре и имат страхотни ентусиазъм и желание да са на разположение на тима. От мен зависи да ги оценя и да им дам толкова игрово време, колкото искам. Да не забравяме, че Дуросинми не е играл от средата на декември с Виктория (Пилзен). Ще трябва да съм внимателен с размишленията ми по време на мача. Божинов е млад играч, който може да играе с левия си крак, така че го виждам като ляв защитник в схема от трима в отбрана. Ще трябва да се научи как да играе мръсно в това първенство. Не бива да е твърде чист в играта си, но съм го гледал само вчера и на видео, така че си запазвам правото да променя мнението си. Той е много интелигентен играч. Вчера проведохме няколко видео сесии с него и Рафиу, като те са нетърпеливи да се учат, което ускорява тяхната интеграция.

Росен Божинов може да дебютира за Пиза още утре
Росен Божинов може да дебютира за Пиза още утре

Скамейката ни е къса, но съм спокоен. Имам голяма вяра в играчите, с които разполагам. Да ги гледам всеки ден как тренират ми дава спокойствие и не бих ги заменил за никого утре. Новите попълнения носят позитивна енергия, което е добър тласък за тима. Ако играчите покажат психическото отношение, което видях в двамата новодошли, това ще бъде нещо много важно. Да бъдеш безстрашен означава да имаш схема с атакуващи футболисти и силен защитен манталитет, който да ги подкрепя. Ако продължаваме да работим така, 3-4-2-1 ще трябва да се превърне в наш принцип. Франческо Копола тренира и е добре. Ще направя някои размишления в последните часове. Те ще включват също така Артуро Калабрези, Симоне Канестрели и Божинов, който може и да дойде току-що, но е внимателен и нетърпелив да играе. От мен зависи да взема правилното решение”, коментира Джилардино на днешната си пресконференция.

Междувременно, очаква се в неделя да пристигнат две нови попълнения за новака в италианския елит, съобщава Джанлука Ди Марцио. Едното от тях е полузащитникът Фелипе Лойола, който ще пристигне под наем от аржентинския Индепендиенте за общо 1,5 млн. евро и задължителна опция за закупуване в размер на още 5,5 млн. Към сделката за чилийския национал ще бъдат добавени и 30% от парите при следваща негова продажба, но те могат да бъдат купени от италианците за още 4,25 млн. евро. Другият очакван футболист е бившият нападател на Каляри Жоао Педро, който ще дойде с трансфер на стойност 3,5 млн. долара от мексиканския Атлетико Сан Луис.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

  • 15 яну 2026 | 13:52
  • 1951
  • 0
Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

  • 15 яну 2026 | 13:24
  • 1824
  • 2
Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

  • 15 яну 2026 | 13:20
  • 1301
  • 2
Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

  • 15 яну 2026 | 13:17
  • 2105
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 18602
  • 17
Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

  • 15 яну 2026 | 12:55
  • 2183
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 7274
  • 16
Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

  • 15 яну 2026 | 16:42
  • 16576
  • 88
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 30502
  • 55
Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

  • 15 яну 2026 | 15:52
  • 11525
  • 12
Следете със Sportal.bg Евролига маратона тази вечер

Следете със Sportal.bg Евролига маратона тази вечер

  • 15 яну 2026 | 18:00
  • 1710
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 18602
  • 17