Интер 3:2 Пиза, пълен обрат за "нерадзурите" още през първата част

Лидерът в Серия А Интер води с 3:2 на Пиза в мач от 22-рия кръг от италианския елит. Стефано Морео откри за гостите в 11-ата минута след груба грешка на Ян Зомер, а отново той удвои в 23-ата минута. Интер обаче много бързо възстанови равенството, след като първо Пьотър Жиелински намали за Интер от дузпа в 39-ата минута, а две минути по-късно Лаутаро Мартинес изравни. За Пиза на пейката е българският национал Росен Божинов, който днес празнува и рожден ден. На домашната сцена „нерадзурите“ са безкомпромисни и имат цели 8 победи и само един равен в последните си девет срещи. През седмицата обаче тимът загуби у дома срещу Арсенал в Шампионската лига с 1:3. Ако спечелят днес, играчите на Кристиан Киву имат шанс да се откъснат на върха и да дръпнат с 6 точки пред големия съперник Милан, поне преди изиграването на останалите мачове от кръга.

Пиза пък продължава да се бори със зъби и нокти за оцеляването си, но тимът е в неприятна серия от 10 поредни мача без победа (5 загуби и 5 равенства). Българският национал Росен Божинов вече записа дебюта си за „кулите“ в Серия "А" в предишния мач срещу Аталанта, като сега отново започва от пейката. Любопитен факт е, че 14 от 16-е гола за Пиза са отбелязани именно като гост, а тимът преди няколко месеца спъна Милан на същия стадион и завърши 2:2.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, логично Интер има предимство. В последната им среща от Серия А "през този сезон нерадзурите" победиха с 2:0 като гости с две попадения на Лаутаро Мартинес.

Наставникът на Интер Кристиан Киву има някои проблеми, като ще е без контузените Хакан Чалханоолу, Дензъл Дъмфрис и Томас Паласиос.

Интер излиза в обичайното си 3-5-2, а треньорът на „нерадзурите“ Киву е направил няколко промени в сравнение със загубата с 1:3 срещу Барселона. Франческо Пио Еспозито заменя Маркюс Тюрам и ще партнира на Лаутаро Мартинес в атака. Ян Бисек и Стефан де Фрай заменят в защита Мануел Аканжи и Франческо Ачерби. В халфовата линия Хенрих Мхитарян и Карлос Аугусто заемат местата на Николо Барела и Федерико Димарко.

Наставникът на Пиза Алберто Джилардино няма да може да използва заради контузии футболисти като Хуан Куадрадо, Раул Албиол, Матеус Енрике и Келвин Стенгс. Пиза също като съперника си излиза във формация 3-5-2, като Росен Божинов отново е на пейката. Атаката на тима е водена от датчанина Хенрик Майстер, подпомаган в задни позиции от Стефано Морео и Матео Трамони. На вратата е бившият страж на Каляри и Удинезе Симоне Скуфет.

Срещата започна с натиск на Интер, но Пиза успя да шокира лидерите в класирането още в 11-ата минута. Тогава Ян Зомер направи много груба грешка и излезе да пресече подаване, след което подаде топката на Стефано Морео, който с техничен удар от дистанция го прехвърли и откри за гостите - 0:1. Интер веднага реагира с опасен индивидуален пробив на Ян Бисек, който обаче стреля в аут. Гостите обаче успяха бързо да нанесат и втори удар по лидерите в класирането. След корнер отляво Матео Трамони центрира добре, а Морео с глава отново простреля Зомер и вкара втория си гол в мача за шокиращото 0:2 за Пиза.

Изненаданите домакини отвърнаха с опасно центриране на Петър Сучич, като само сантиметри разделиха Лаутаро Мартинес от възможността да засече. Кристиан Киву пък предприе ранна рокада и пусна в игра Федерико Димарко на мястото на Луиш Енрике, който сякаш се контузи. Това сякаш веднага оказа положитено влияние за "нерадзурите". Интер първо получи дузпа в 39-ата минута, след като удар на Пьотър Жиелински бе блокиран от ръката на Матео Трамони, а самият поляк изпълни точно от бялата точка - 1:2.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages