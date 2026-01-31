Божинов дебютира като титуляр и бързо се размина с първия си гол в Серия "А"

Българският национал Росен Божинов дебютира като титуляр за Пиза и изигра цял мач при загубата на неговия тим с 1:3 като домакин на Сасуоло в 23-тия кръг на Серия "А".

Божинов успя да отбележи гол още в четвъртата минута от мача, но той веднага беше отменен поради негова засада и така родният бранител остана без дебютно попадение в италианския елит. За сметка на това, гостите откриха резултата в 25-ата минута. Тогава капитанът Доменико Берарди предприе пробив, като нахлу в наказателното поле и се разписа с мощен шут от малък ъгъл. В края на първата част Симоне Скуфет отрази опасен удар на Исмаел Коне. Стражът на домакините изби и последвалото центриране от корнер, но топката отиде при Берарди, чийто изстрел беше неточен, но капитанът на Пиза Антонио Карачоло отклони топката в собствената си врата.

Sassuolo have a two-goal advantage at the break! 🔥#PisaSassuolo pic.twitter.com/IDTUYua8gO — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 31, 2026

В 51-вата минута “нерадзурите” успяха да намалят изоставането си със страхотен изстрел на Мишел Ебишер от границата на наказателното поле. Още при следващата си атака домакините можеха да изравнят резултата, след като противниковият вратар Ариянет Мурич излезе напред, а резервата Мехди Лерис го преодоля с удара си по земя , но Джей Идзес изчисти топката точно пред голлинията. Седем минути по-късно обаче преднината на Сасуоло нарасна след хубав удар на Коне, който се възползва от асистенция на Неманя Матич.

Koné finds the back of the net following a clever backwards pass from Matic! 🔥⚽️#PisaSassuolo 1-3 pic.twitter.com/tnnsQAdZtW — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 31, 2026

В 62-рата минута Божинов спря откъсващия се Берарди, заради което получи жълт картон, въпреки че крилото искаше българинът да бъде изгонен. В 64-тата минута главният съдия посочи бялата точка в полза на гостите след фал на Самуеле Ангори срещу Арманд Лауриенте, но намесата на ВАР показа, че нарушението е било извън наказателното поле и дузпата беше отменена. В 82-рата минута Алберто Арена прегледа с ВАР сблъсък между резервата Рафиу Дуросинми и Мурич пред наказателното поле, но вместо да покаже червен картон на косоварския вратар, той отсъди засада на нападателя на ”кулите”.

The Neroverdi take all three points in Pisa! 👊⚫️🟢#PisaSassuolo pic.twitter.com/W6mmNXHP3l — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 31, 2026

След 12-ия си пореден мач без победа Пиза е на последното 20-о място в Серия "А" с едва 14 точки. Сасуоло пък събра 29 в своя актив и така се изкачи на 10-ата позиция.

Снимки: Gettyimages