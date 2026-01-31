Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пиза
  3. Божинов може да остане без треньор в Пиза

Божинов може да остане без треньор в Пиза

  • 31 яну 2026 | 19:45
  • 165
  • 0

Българският национал Росен Божинов може да остане без треньор веднага след дебюта си като титуляр в Пиза, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Божинов дебютира като титуляр и бързо се размина с първия си гол в Серия "А"
Божинов дебютира като титуляр и бързо се размина с първия си гол в Серия "А"

Според информацията след домакинската загуба с 1:3 от Сасуоло клубното ръководство обмисля варианта да освободи Алберто Джилардино, като един от възможните заместници е Марко Джампаоло, който в момента е без треньор. Световният шампион с Италия от Мондиал 2006 пое тима през миналото лято, след като бившият му съотборник Филипо Индзаги сам реши да напусне след промоцията в Серия "А", за да поеме втородивизионния Палермо.

Под ръководството на Джилардино обаче “кулите” имат само една шампионатна победа през сезона, а в останалите си мачове в първенството записаха 11 равенства и допуснаха още толкова загуби. Така те са на дъното в Серия "А" с едва 14 точки в актива си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Юноша на Милан стана съотборник на Валентин Антов

Юноша на Милан стана съотборник на Валентин Антов

  • 31 яну 2026 | 13:53
  • 1437
  • 0
Кога някой ще се сети за Дани Себайос

Кога някой ще се сети за Дани Себайос

  • 31 яну 2026 | 12:15
  • 9584
  • 5
Неочаквано: Имобиле се озова в Париж

Неочаквано: Имобиле се озова в Париж

  • 31 яну 2026 | 10:30
  • 7666
  • 2
Левандовски гони постижение на Роналдиньо

Левандовски гони постижение на Роналдиньо

  • 31 яну 2026 | 09:13
  • 11492
  • 9
Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Реал

Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Реал

  • 31 яну 2026 | 07:18
  • 7705
  • 0
Ливърпул все още търси първа победа за годината в Премиър лийг, може ли да я постигне срещу Нюкасъл?

Ливърпул все още търси първа победа за годината в Премиър лийг, може ли да я постигне срещу Нюкасъл?

  • 31 яну 2026 | 06:50
  • 5818
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 45695
  • 85
Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

  • 31 яну 2026 | 18:53
  • 12264
  • 41
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 10623
  • 16
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 34831
  • 22
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 19042
  • 2
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 25002
  • 40