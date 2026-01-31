Божинов може да остане без треньор в Пиза

Българският национал Росен Божинов може да остане без треньор веднага след дебюта си като титуляр в Пиза, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Според информацията след домакинската загуба с 1:3 от Сасуоло клубното ръководство обмисля варианта да освободи Алберто Джилардино, като един от възможните заместници е Марко Джампаоло, който в момента е без треньор. Световният шампион с Италия от Мондиал 2006 пое тима през миналото лято, след като бившият му съотборник Филипо Индзаги сам реши да напусне след промоцията в Серия "А", за да поеме втородивизионния Палермо.

Под ръководството на Джилардино обаче “кулите” имат само една шампионатна победа през сезона, а в останалите си мачове в първенството записаха 11 равенства и допуснаха още толкова загуби. Така те са на дъното в Серия "А" с едва 14 точки в актива си.

