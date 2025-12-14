Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Елверсберг
  3. Елверсберг и Лукас Петков продължават по план

Елверсберг и Лукас Петков продължават по план

  • 14 дек 2025 | 16:36
  • 416
  • 0
Елверсберг и Лукас Петков продължават по план

Елверсберг с Лукас Петков в състава продължава с отличното си представяне и спечели с 1:0 домакинството си на Фортуна (Дюселдорф) в мач от 16-ия кръг на Втора Бундеслига. Българският национал започна като титуляр и бе заменен в 65-ата минута на двубоя, а победното попадение за “елфите” бе отбелязано от младока Ото Щанге, който смени именно родния футболист. Срещата се игра при трудни атмосферни условия и сериозна мъгла.

Така Елверсберг продължава да е на второто място в класирането, което дава директна промоция, като е на 4 точки зад лидера Шалке 04. “Елфите” записаха три победи и равенство в последните си 4 двубоя. Фортуна пък е на другия полюс и вече е на предпоследната позиция с три поредни загуби и едва 14 точки.

Домакините започнаха по-активно двубоя, но вратарят на Елверсберг Николас Кристоф бе този, който пръв трябваше да се намесва в 18-ата минута, когато Седрик Итен стреля опасно. “Елфите” отговориха с положение пред Бамбасе Конте, а след това стражът на Елверсберг пак трябваше да се намесва след изстрел с глава на Йеспер Даланд. 

В началото на втората част Кристоф отново се прояви блестящо, спасявайки удар на останалия сам срещу него Итен. В 65-ата минута Лукас Петков бе заменен от младия Ото Щанге. Именно 18-годишният футболист вкара победния гол за Елверсберг, след като се възползва от подаване на Том Цимершийд и с удар с левия крак реализира за 1:0.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

  • 14 дек 2025 | 15:30
  • 11573
  • 13
Гризман - най-големият лукс в европейския футбол

Гризман - най-големият лукс в европейския футбол

  • 14 дек 2025 | 11:48
  • 15921
  • 6
Продължава "сериалът" с договора на Винисиус с Реал Мадрид

Продължава "сериалът" с договора на Винисиус с Реал Мадрид

  • 14 дек 2025 | 11:20
  • 3601
  • 8
Готвят ли най-сензационната размяна на халфове Интер и Ювентус

Готвят ли най-сензационната размяна на халфове Интер и Ювентус

  • 14 дек 2025 | 10:24
  • 13912
  • 0
Скандалът в аржентинския футбол: къде потънаха 460 милиона?!

Скандалът в аржентинския футбол: къде потънаха 460 милиона?!

  • 14 дек 2025 | 09:27
  • 9196
  • 20
Най-верните фенове на Чаби Алонсо са на... "Камп Ноу"

Най-верните фенове на Чаби Алонсо са на... "Камп Ноу"

  • 14 дек 2025 | 09:04
  • 11335
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 4:0 Монтана, Иту също се разписа

Локомотив (Пд) 4:0 Монтана, Иту също се разписа

  • 14 дек 2025 | 17:00
  • 7948
  • 2
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 24491
  • 39
Кристъл Палас 0:2 Манчестър Сити, Фоудън удвои

Кристъл Палас 0:2 Манчестър Сити, Фоудън удвои

  • 14 дек 2025 | 17:01
  • 6441
  • 65
Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

  • 14 дек 2025 | 17:20
  • 918
  • 3
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 19269
  • 41
Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

  • 14 дек 2025 | 15:30
  • 11573
  • 13