Елверсберг и Лукас Петков продължават по план

Елверсберг с Лукас Петков в състава продължава с отличното си представяне и спечели с 1:0 домакинството си на Фортуна (Дюселдорф) в мач от 16-ия кръг на Втора Бундеслига. Българският национал започна като титуляр и бе заменен в 65-ата минута на двубоя, а победното попадение за “елфите” бе отбелязано от младока Ото Щанге, който смени именно родния футболист. Срещата се игра при трудни атмосферни условия и сериозна мъгла.

Така Елверсберг продължава да е на второто място в класирането, което дава директна промоция, като е на 4 точки зад лидера Шалке 04. “Елфите” записаха три победи и равенство в последните си 4 двубоя. Фортуна пък е на другия полюс и вече е на предпоследната позиция с три поредни загуби и едва 14 точки.

Домакините започнаха по-активно двубоя, но вратарят на Елверсберг Николас Кристоф бе този, който пръв трябваше да се намесва в 18-ата минута, когато Седрик Итен стреля опасно. “Елфите” отговориха с положение пред Бамбасе Конте, а след това стражът на Елверсберг пак трябваше да се намесва след изстрел с глава на Йеспер Даланд.

Heimsieg zum Jahresabschluss in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde! Dank Otto Stanges goldenem Treffer ringt #UnsereElv Fortuna Düsseldorf nieder und gewinnt am Ende mit 1:0.



1:0 I 90. Minute#DieElv #UnsereElv #ELVF95 pic.twitter.com/90Chm9kHpS — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) December 14, 2025

В началото на втората част Кристоф отново се прояви блестящо, спасявайки удар на останалия сам срещу него Итен. В 65-ата минута Лукас Петков бе заменен от младия Ото Щанге. Именно 18-годишният футболист вкара победния гол за Елверсберг, след като се възползва от подаване на Том Цимершийд и с удар с левия крак реализира за 1:0.

Снимки: Imago