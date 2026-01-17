Популярни
  Елверсберг
  2. Елверсберг
  3. Отборът на Клозе спря Лукас Петков за върха във Втора Бундеслига

Отборът на Клозе спря Лукас Петков за върха във Втора Бундеслига

  • 17 яну 2026 | 17:20
  • 797
  • 0
Елверсберг с Лукас Петков като титуляр загуби драматично с 2:3 при визитата си на Нюрнберг в мач от 18-ия кръг на Втора Бундеслига. При успех тимът на българския национал щеше да излезе поне временно на върха. Победата беше много близо, след като гостите на два пъти повеждаха в резултата, а пет минути при края пропуснаха дузпа при резултата 2:2. В добавеното време домакините, начело на които е легендата Мирослав Клозе, стигнаха до трето попадение.

Петков започна на титулярната си позиция по дясното крило, но беше заменен в 59-ата минута. По това време резултатът беше 1:1, след като Том Цимершийд (39’) беше вкарал за Елверсберг, но после Юлиан Юстван (56’) беше изравнил.

В 65-ата Маланга даде нов аванс на гостите, преди в 71-вата Скобел да вкара за 2:2.

Така дойде 85-ата минута, когато влезлият вместо Лукас Петков Ото Щанге пропусна от бялата точка.

После Елверсберг остана дори без точка, тъй като в третата минута на добавеното време Скобел се разписа още веднъж за 3:2.

Междувременно пък Миро Клозе беше изгонен за два жълти картона за спор с рефера.

