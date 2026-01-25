Красив гол на Лукас Петков не стигна за успех на Елверсберг

Българският национал Лукас Петков се разписа за своя Елверсберг при равенството 1:1 с Бохум в среща от 19-тия кръг на Втора Бундеслига. Крилото вкара изравнителния гол за тима си в 53-ата минута, но това попадение не бе достатъчно за успех на тима. Самият българин започна на терена и остана на терена до 86-ата минута, като бе един от най-добрите за своя отбор.

Така Елверсберг няма победа вече в три поредни мача и изпадна от топ 3, като се намира на 4-ото място, съвсем близо до лидера Шалке 04, Дармщат и Падерборн. Бохум пък записа четвърто поредни равенство и е на 11-а позиция.

Бохум излезе напред в 24-ата минута, когато Леандро Моргала центрира отдясно, а топката достигна до Матс Паневиг, който се освободи от бранител на домакините и стреля в мрежата – 0:1.

Nach 90 spannenden Minuten trennt sich #UnsereElv vom VFL Bochum mit einem 1:1 Unentschieden. Bis zum Ende war hier für beide Teams alles möglich, doch der Siegtreffer sollte auf keiner Seite mehr fallen.



1:1 I 90. Minute#DieElv #UnsereElv #ELVBOC pic.twitter.com/hbUh8EcHNl — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) January 25, 2026

В началото на втората част обаче дойде мигът на Лукас Петков. В 53-ата минута тайландецът Никълъс Микелсън центрира отляво, а стражът на Бохум Тимо Хорн не изби по най-добрия начин. Топката попадна в Петков, който със силен и красив удар от ждроб я прати в мрежата – 1:1. Това бе трети гол за сезона на българина.

До края на срещата нито един от двата тима не успя да вкара решителния гол и срещата завърши при този резултат.