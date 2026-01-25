Джеко лиши Атанас Чернев от перфектен дебют в германския футбол

Българският национал Атанас Чернев направи отличен дебют за Кайзерслаутерн във Втора Бундеслига, но тимът му за малко изпусна да накаже лидера Шалке 04 в Гелзенкирхен. Мачът от 19-ия кръг завърши 2:2, след като до 87-ата гостите водеха с 2:0 след два гола на Иван Пъртаин (61’,83’). Тогава обаче също правещият дебют Един Джеко върна единия гол, влизайки от пейката, а малко по-късно домакините успяха и да изравнят чрез Кенан Караман (90’).

Чернев, който е в Кайзерслаутерн под наем от Ещрела Амадора, беше титуляр и остана на терена до края, като получи най-висока оценка от всички титуляри. Само Джеко и авторът на двата гола за гостите - Иван Пъртаин, който също се появи като смяна, бяха оценени по-високо. Бившият футболист на Ботев (Пловдив) действаше на обичайната си позиция в центъра на защитата.

Той имаше важна роля, защото от него тръгна контраатаката за втория гол на “червените дяволи”. През първото полувреме обаче имаше спорна ситуация в наказателното поле на отбора му, като домакините претендираха, че Чернев е направил дузпа, препъвайки Софиан Ел-Фаузи. Съдията обаче не видя нарушение. В 58-ата минута пък българинът имаше късмет, че минал зад гърба му футболист на Шалке пропусна да вкара с глава от няколко метра.

В крайна сметка Атанас Чернев завърши с 15 спечелени единоборства от 22, 15 изчиствания, 4 от 4 отнети топки и само 2 извършени нарушения.

Изпуснатата победа лиши Кайзерслаутерн от важни точки в борбата за промоция. В Първа Бундеслига влизат директно само първият и вторият, а третият играе бараж.