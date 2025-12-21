Елверсберг изпусна победата в края, Петков отново с добър мач

Елверсберг изпусна да си тръгне с три точки от гостуването на Пройсен Мюнстер, след като допусна гол в 94-ата минута и срещата завърши 1:1. Българският национал Лукас Петков бе титуляр и бе на терена до 84-ата минута, като изигра поредния си добър мач във Втора Бундеслига. Елверсберг завърши на втора позиция първия полусезон, като изостава на три точки от лидера Шалке.

Двубоят започна с открит футбол и атаки и към двете врати. Домакините бяха по-агресивни и създадоха няколко опасни положения. Вратарят на гостите Николас Кристоф обаче направи поредица от спасявания. Пройсен Мюнстер имаше отличен шанс да поведе, но Батиска Майер пропусна дузпа в десетата минута.

Münster schockt Elversberg spät: Ausgerechnet zwei Ex-Schalker verderben S04 den Jahresabschluss https://t.co/yOx5MqdcT4 — ntv Nachrichten (@ntvde) December 21, 2025

Постепенно мачът се успокои и битката се пренесе в средата на терена. След половин час игра Елверсберг получи дузпа и Юнес Ебнуталиб откри резултата. Малко преди почивката домакините пропуснаха добра възможност да изравнят, а през второто полувреме темпото бе по-бавно и положения липсваха. Гостите бяха по-близо до нов гол, но интригата се запази до края. В добавеното време резервата Етиен Аменийдо изравни след удар с глава.

Следвай ни:

Снимки: Imago