Линейка откара капитана на Спартак (Варна) след тежък удар в главата

Капитанът на Спартак (Варна) Деян Лозев получи доста неприятна и нелека контузия по време на контролата с Ботев (Пловдив). Към средата на втората част футболистът на “соколите” се опита да спечели висока топка, но се сблъска глава в глава с Тандано, който също искаше да играе с кълбото.

И двамата футболисти паднаха на земята, но този на Ботев се изправи бързо, докато Лозев стоя няколко минути неподвижен. Малко по-късно линейка пристигна на терена и отведе футболиста към болницата за следващи прегледи. На камерата обаче се видя, че Лозев все пак свали лентата от ръката си, когато влезе в линейката, което означава, че той е бил в съзнание.

Все още не е ясно какво е състоянието на играча на Спартак и дали той ще бъде на линия за предстоящото варненско дерби на 7 февруари.