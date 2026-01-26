Ботев (Пловдив) излезе с информация относно контролата със Спартак (Варна)

Ботев (Пловдив) излезе с информация относно предстоящата контрола със Спартак (Варна). Двата тима ще играят един срещу друг на 28 януари от 14:00 часа на комплекс “Никола Щерев - Старика”. Входът за фенове и журналисти пък ще бъде свободен.

Ето какво пишат от Ботев:

