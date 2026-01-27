Популярни

Официално: Спартак (Варна) привлече двама бразилци от Ботев (Пд)

  • 27 яну 2026 | 16:37
  • 753
  • 0
Спартак (Варна) официално представи двама нови футболисти в отбора. Това са Тайлсон и Талес, които пристигат от отбора на Ботев (Пловдив). И двамата бразилци са преотстъпени до края на сезона в тима на “соколите”. Тайлсон има 12 мача за “канарчетата” през този сезон в efbet Лига, а Талес само 1.

Ето какво пишат от Спартак:

ОФИЦИАЛНО !

Спартак Варна привлече двама нови футболисти!

Радваме се да обявим, че Талес Жозе да Силва и Тайлсон Пинто Гонкалвес се присъединяват към Спартак Варна преотстъпени от Ботев Пловдив до края на сезона!

Талес Жозе да Силва /Tales José da Silva/- офанзивно крило

Роден на 28 септември 1998 г. в Бразилия

Позиция: ляво/дясно крило

Започва кариерата си в Бразилия, има опит в клубове в Южна Корея и Бахрейн, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Талес е известен със скоростта, дрибъла и усета си за създаване на голови положения, което ще донесе допълнителна опасност в атаката на Спартак Варна.

Тайлсон Пинто Гонкалвес /Tailson Pinto Gonçalves/ - офанзивен халф и крило

Роден на 5 март 1999 г. в Бразилия

Позиция: офанзивен халф / крило

Tailson израства в академията на Santos и е играл както за младежките, така и за първия отбор на Santos. След това има опит в Politehnica Iași (Румъния) и други бразилски клубове, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Той се отличава с креативност, борбеност, отличен дрибъл и скорост, които ще добавят свежест и идеи в офанзивната игра на Спартак Варна.

Двамата бразилци ще подсилят атаката на Спартак Варна в пролетната част на сезона.

Добре дошли, Талес и Тайлсон!

Пожелаваме ви силни мачове с екипа на Спартак Варна!

