Ботев (Пловдив) ще играе контрола със Севлиево

Гледай на живо

Очаквайте: Левски отново на родна земя след дългия лагер в Турция
  • 27 яну 2026 | 11:26
  • 242
  • 0
Отборът на Ботев (Пловдив) ще завърши зимната си подготовка с контролна среща с втородивизионния ФК Севлиево, съобщиха от пловдивския клуб.

Ботев (Пловдив) тренира на базата си, организира контрола със Спартак
Ботев (Пловдив) тренира на базата си, организира контрола със Спартак

Двубоят ще се състои на 31 януари (събота) от 14:30 часа на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика". Спарингът с ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти.

Както е известно, спортно-техническият щаб на "канарчетата" взе решение предсрочно да прекрати лагера на тима в Турция заради лошите метеорологични условия и в момента "жълто-черните" се готвят на своята база. На 28 януари (сряда) те ще изиграят и още една проверка, а съперник в нея ще е Спартак (Варна).

