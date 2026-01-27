Ботев (Пловдив) ще играе контрола със Севлиево

Отборът на Ботев (Пловдив) ще завърши зимната си подготовка с контролна среща с втородивизионния ФК Севлиево, съобщиха от пловдивския клуб.

Ботев (Пловдив) тренира на базата си, организира контрола със Спартак

Двубоят ще се състои на 31 януари (събота) от 14:30 часа на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика". Спарингът с ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти.

Както е известно, спортно-техническият щаб на "канарчетата" взе решение предсрочно да прекрати лагера на тима в Турция заради лошите метеорологични условия и в момента "жълто-черните" се готвят на своята база. На 28 януари (сряда) те ще изиграят и още една проверка, а съперник в нея ще е Спартак (Варна).