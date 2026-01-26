Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) тренира на базата си, организира контрола със Спартак

Ботев (Пловдив) тренира на базата си, организира контрола със Спартак

  • 26 яну 2026 | 20:24
  • 871
  • 7
Ботев (Пловдив) тренира на базата си, организира контрола със Спартак

Отборът на Ботев (Пловдив) стартира последната седмица от зимната си подготовка. В днешния ден и във вторник "канарчетата" ще тренират по два пъти на клубната база, като са в лагерна обстановка.

За сряда е предвидена контролна среща със Спартак (Варна), а в следващите дни предстоят нови двуразови тренировки и спаринг за края на седмицата. Следващата седмица се подновяват мачовете в efbet Лига с домакинство на Берое на 8 февруари от 16:45 часа.

