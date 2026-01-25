Популярни
Спартак (Варна) използва млад вратар в контролата срещу Дунав

  25 яну 2026
Отсъствието на заместника на титуляра Максим Ковальов - Валентин Димитров, предостави възможност за изява на млад вратар в редиците  на Спартак (Варна). Резервният вратар в последните две седмици страдаше от възпаление на ахилесовото сухожилие и в срещата срещу Дунав (Русе) изненадващо беше включен Александър Масларов, който доскоро бе част от юношеската гарнитурата U15 на “соколите”.

Очаква се Димитров да бъде на линия за следващия приятелски мач срещу Ботев (Пловдив) в сряда. Междувременно стана ясно, че приятелската среща в сряда срещу Септември (Тервел) няма да се проведе. Вместо това "соколите" ще играят срещу "канарчетата" в Пловдив, насрочена отново за сряда.

Пламен Трендафилов

