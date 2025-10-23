Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България U15
  Успешно представяне на България U15 на Турнира за развитие на УЕФА

Успешно представяне на България U15 на Турнира за развитие на УЕФА

  • 23 окт 2025 | 09:10
  • 287
  • 0

Младият национален отбор на България до 15 години се представи достойно на Турнира за развитие на УЕФА, който се проведе на Националната футболна база на БФС в Бояна. „Лъвчетата“ изиграха три срещи срещу силни съперници – Литва, Словакия и Полша. Въпреки сериозната конкуренция, нашите момчета показаха добра игра, дисциплина и потенциал.

Турнирът бе ценна възможност за трупане на международен опит на момчетата, като това са първи официални срещи за формацията ни до 15 години. Екипът на "Лигата на талантите" направи анализ на представянето на отбора ни в трите двубоя от турнира.

