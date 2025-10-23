Успешно представяне на България U15 на Турнира за развитие на УЕФА

Младият национален отбор на България до 15 години се представи достойно на Турнира за развитие на УЕФА, който се проведе на Националната футболна база на БФС в Бояна. „Лъвчетата“ изиграха три срещи срещу силни съперници – Литва, Словакия и Полша. Въпреки сериозната конкуренция, нашите момчета показаха добра игра, дисциплина и потенциал.

Турнирът бе ценна възможност за трупане на международен опит на момчетата, като това са първи официални срещи за формацията ни до 15 години. Екипът на "Лигата на талантите" направи анализ на представянето на отбора ни в трите двубоя от турнира.