Приятелски турнир на УЕФА среща България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години

Между 17 и 22 октомври на терените на efbet Национална футболна база ще се изиграе приятелски турнир на УЕФА, който ще срещне селекциите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години.

В първата среща селекцията на наставника Петър Карачоров ще се изправи срещу Литва на 17 октомври от 11:00 часа. От 16:00 часа в същия ден следва двубоят между Полша U15 и Словакия U15.

Във втория си мач България U15 ще играе срещу Словакия U15 на 19.10 от 11:00 часа, а от 16:00 часа е мачът Литва U15 - Полша U15. В заключителните трети срещи на 22.10 от 11:00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16:00 часа с Полша U15.