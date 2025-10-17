Юношите на България до 15 години победиха Литва след дузпи на старта на приятелския турнир на УЕФА

Юношеският национален отбор на България до 15 години победи Литва след дузпи в първата среща от турнира за развитие на УЕФА. В редовното време срещата завърши 3:3, а точни за "лъвчетата" бяха Емилиян Николов, Даниел Лилковски и Мартин Данчев.

Двубоят започна с домакински натиск на нашите момчета и до 15-ата минута имахме три страхотни ситуации да поведем. Първо Красимир Илчев стреля, но вратарят на Литва спаси, последва нова намеса от стража на гостите след удар с глава на Емилиян Николов, след това и горната греда спаси литовците от гол.

26

Нелогично на показаното, малко след половин час игра Литва поведе, като се възползва от грешка в нашата защита. Младите "лъвчета" обаче реагираха светкавично и Емилиян Николов изравни в 37-мата минута. В продължението на първата част Красимир Илчев имаше шанс да направи пълен обрат, но последва нова страхотна намеса на противниковия вратар.

26

През втората част нашите момчета продължиха с добрата си игра и Даниел Лилковски направи 2:1 три минути след подновяването на играта. Литовците успяха да изравнят в 63-тата минута отново след грешка в нашата отбрана.

В продължението на мача паднаха нови две попадения. Литва поведе с 3:2 в 93-тата минута при една от малкото си добри атаки в мача, а в заключителните секунди на срещата Мартин Дачев изравни с глава.

26

При изпълнението на дузпите нашите момчета бяха безпогрешни и след два пропуска на литовците победиха с 4:2. В неделя България U15 се изправя срещу Полша във втори мач от турнира за развитие на УЕФА, докато последната среща е със Словакия.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов