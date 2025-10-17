Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България U15
  Юношите на България до 15 години победиха Литва след дузпи на старта на приятелския турнир на УЕФА

Юношите на България до 15 години победиха Литва след дузпи на старта на приятелския турнир на УЕФА

  • 17 окт 2025 | 14:15
  • 1049
  • 0

Юношеският национален отбор на България до 15 години победи Литва след дузпи в първата среща от турнира за развитие на УЕФА. В редовното време срещата завърши 3:3, а точни за "лъвчетата" бяха Емилиян Николов, Даниел Лилковски и Мартин Данчев.

Двубоят започна с домакински натиск на нашите момчета и до 15-ата минута имахме три страхотни ситуации да поведем. Първо Красимир Илчев стреля, но вратарят на Литва спаси, последва нова намеса от стража на гостите след удар с глава на Емилиян Николов, след това и горната греда спаси литовците от гол.

26 България U15 3:3 Литва U15

Нелогично на показаното, малко след половин час игра Литва поведе, като се възползва от грешка в нашата защита. Младите "лъвчета" обаче реагираха светкавично и Емилиян Николов изравни в 37-мата минута. В продължението на първата част Красимир Илчев имаше шанс да направи пълен обрат, но последва нова страхотна намеса на противниковия вратар.

26 България U15 3:3 Литва U15

През втората част нашите момчета продължиха с добрата си игра и Даниел Лилковски направи 2:1 три минути след подновяването на играта. Литовците успяха да изравнят в 63-тата минута отново след грешка в нашата отбрана.

В продължението на мача паднаха нови две попадения. Литва поведе с 3:2 в 93-тата минута при една от малкото си добри атаки в мача, а в заключителните секунди на срещата Мартин Дачев изравни с глава.

26 България U15 3:3 Литва U15

При изпълнението на дузпите нашите момчета бяха безпогрешни и след два пропуска на литовците победиха с 4:2. В неделя България U15 се изправя срещу Полша във втори мач от турнира за развитие на УЕФА, докато последната среща е със Словакия.

Снимки: Владимир Иванов

