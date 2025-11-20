Популярни
Карлос Насар ще е "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. България U15
България U15 разгроми Азербайджан

  • 20 ное 2025 | 12:26
  • 618
  • 0
България U15 постигна втора победа в турнира за развитие на УЕФА, който се провежда в Молдова. След успеха с 2:1 срещу домакините във вторник, „лъвчетата“ се наложиха днес с убедителното 5:1 над връстниците си от Азербайджан.

Точни за селекцията на Петър Карачоров бяха Теодор Матев, Йоан Йорданов на два пъти, Ник Георгиев и Даниел Лилковски. Лъвчетата“ владееха инициативата по време на целия мач и се поздравиха със заслужен успех, който можеше и да е още по-изразителен.

В последния си мач селекцията на България U15 ще срещне Черна гора на 23 ноември от 10.00 часа.

Стартов състав на България U15: 1. Лука Маркес (В, К), 4. Васил Въргулев, 5. Борис Стефанов, 15. Натаниел Митев, 13. Димитър Цуков, 8. Иван Дедев, 16. Теодор Михайлов, 20. Ландон Йескас, 14. Теодор Матев, 9. Красимир Илчев, 11. Иван Бичовски

